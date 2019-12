Isis, arrestato Abu Khaldoun, il braccio destro di Abu Bakr alBaghdadi

, considerato il braccio destro dell'Abu Bakr al-Baghdadi, è statodalla polizia irachena a Kirkuk. La "cellula dei media di sicurezza" irachena ha pubblicato una nota e una foto degli arrestati, pubblicata da Al-Arabiya. "Aveva un documento falso con il nome di Shalaan Obeid. Il criminale ha lavorato come vice ad al-Baghdadi ed era il "principe" della provincia di Salah al-Din", afferma la nota. Al-Baghdadi, capo dell, è stato ucciso in un raid dalle forze speciali statunitensi in Siria il 27 ottobre. Khaldoun era considerato da molti il ??vice del defunto Abu Bakr Al Baghdadi ed è stato catturato vivo e messo in prigione irachena. Secondo i rapporti di Al Arabiya, il terrorista ISIS al momento dell'operazione era in un appartamento nella città di Hawija. Apparentemente Abu Khaldoun era imparentato con Al Baghdadi, due erano cugini.

La cattura del numero due dello Stato Islamico è solo l'ultimo colpo all'organizzazione terroristica degli ultimi mesi. Oltre alla cattura dell'ex califfo nelle settimane successive, le forze di sicurezza turche catturarono una delle mogli di Al Baghdadi, così come sua sorella e altri parenti. Sono personaggi che, oltre alle relazioni con il fondatore dello Stato islamico, sarebbero pedine importanti per comprendere meglio l'organigramma dell'organizzazione terroristica.