Troppo grassa e brutta per essere stuprata! Char Bow cacciata in strada di notte dal buttafuori

"Non devi preoccuparti della tua sicurezza, sei troppo grassa e brutta per essere violentata", così undel locale si è rivolto a una ragazza di 19 anni che aveva espresso le sue paure dopo essere stata buttata fuori dal locale e lasciato per strada di notte al buio e da sola. Il brutto episodio si è verificato nei giorni scorsi in un night club a, in Inghilterra, e ha suscitato grande scalpore dopo la denuncia della ragazza. "Mi hanno detto che ero troppo grassa e brutta per preoccuparmi di essere sola di notte", ha detto la vittima del gesto,, che hapubblicamente tutto.

"Quattro buttafuori maschi mi hanno proibito di tornare dentro quando tutti gli altri miei amici sono tornati. Ho chiesto a uno di loro almeno di portarmi dentro in modo da poter chiedere aiuto ai miei amici, ma poi tutti e quattro hanno riso" ha detto sui social network la diciannovenne, aggiungendo: "Uno di loro mi ha detto che sarei stata al sicuro in un taxi e che nessuno poteva violentare una ragazza grassa come me".

"Sono assolutamente disgustata dal modo in cui sono stato trattata quella notte e incoraggio tutti a boicottare il posto!" La giovane Char Bow ha scritto in un post che è stato presto rilanciato da amici e conoscenti online fino agli occhi dei manager. Dopo la controversia, il club si è quindi scusato per l'incidente e ha licenziato il buttafuori. Pubblicando la propria dichiarazione sulla pagina Facebook, i gestori hanno spiegato: "Siamo a conoscenza di un incidente accaduto questo fine settimana. Dopo aver esaminato il caso, abbiamo scoperto che il comportamento di un membro del personale non era conforme agli standard previsti e che questa persona è stata licenziata "