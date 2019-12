Dorme da un amico ma non si sveglia più! 17enne muore per overdose di psicofarmaci

Era andato a dormire a casa di un amico, ma non si è più svegliato. Tragedia ain provincia di Venezia, dove un ragazzo di 17 anni, la cui identità non è stata ancora annunciata, è statoieri sera. Le cause della morte vengono indagate dalla polizia, ma tra le prime ipotesi c'è che il giovane, con un'esperienza molto problematica, potrebbe essere stato vittima di unPertanto, il Pubblico Ministero ha ordinato un'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore.

La giovane vittima, nata in Italia da genitori di origine marocchina, viveva a Torre di Mosto ma lunedì sera ha deciso di rimanere e dormire con un ragazzo della sua età. I due avrebbero trascorso la serata insieme e poi sarebbero andati a dormire. Fu allora che l'amico, al risveglio, si rese conto che non stava respirando e ha dato l'allarme. Quello che è successo in quelle ore viene esaminato dai carabinieri, che ascolteranno l'amico diciassettenne per capire come sono andate le cose. Scatole di farmaci psicotropi sono state trovate nello zaino del minore, da cui l'ipotesi di un sospetto sovra dosaggio. Gli investigatori tendono ad escludere che il giovane intendesse suicidarsi.