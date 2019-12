Un modello sbagliato! È guerra tra Chiari Ferragni e Codacons

Lo scontro tra la grande influencernon si ferma a, ma si apre a una riflessione più ampia. È giusto promuovere un imprenditore che ha reso la sua bellezza una forza vitale per il Festival più importante del Paese? Ma soprattutto, è giusto coinvolgere una donna che mette in mostra suo figlio attraverso i social media senza alcuna esitazione? Ciò è stato chiesto dall'quando è diventato noto che Ferragni era tra i candidati idonei a sostenere Amadeus sul palco di Ariston, insieme a

Il Coordinamento delle Associazioni per la protezione dei consumatori ha persino dichiarato di essere pronto a presentare una causa contro la Rai e a contestare qualsiasi contratto dinanzi alla Corte dei conti e alla Procura. Per l'associazione l'influencer, oltre a produrre uno «pseudo-documentario» su se stessa, sarebbe un modello sbagliato per i giovani e «sarebbe stato oggetto di numerosi reclami alle autorità competenti per l'uso totalmente scorretto dei social network, con particolare riferimento all'uso che lo stessa fa su Instagram del proprio figlio, utilizzato a fini commerciali per promuovere marchi e prodotti vari ».





Ladefinendo diffamatorie le accuse: «Sono molto colpita dall'aggressività del Codacons. Aggiungo che per ora, per quanto mi è noto non è stato mai preso da parte dell'Antitrust alcun provvedimento nei miei confronti. Ricordo al Codacons che nel 2018 attraverso Tbs Crew S.r.l. sono stata la prima personalità del mondo social ad associarmi allo IAP-Istituto di autodisciplina pubblicitaria».

Infine la Ferragni invita il Codacons a un confronto diretto e «non tramite comunicati ostili e infruttuosi». Pronta la contro replica: «Siamo pronti ad un sereno confronto con Chiara Ferragni, ma prima la nota infuencer deve rimuovere dal proprio profilo Instagram tutte le foto del figlio, dimostrando di voler rispettare le leggi vigenti».