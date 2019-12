Ho un solo capezzolo! Bianca Guaccero spiazza a Detto fatto

Il nuovo episodio di Detto fatto, il talk show di Rai 2 e diretto da Bianca Guaccero, ha visto ancora una volta quest'ultimo catalizzare l'attenzione dei media. In particolare, la showgirl nata a Bitonto e nata nel 1981, ha lasciato sfuggire le espressioni hot sul conto del suo decoltè. Nel nuovo appuntamento televisivo, l'ex gieffino e il commentatore fisso in trasmissione, Jonathan Kashanian, oltre ad aver rivelato un inaspettato gesto compiuto da Laura Pausini nei suoi confronti, ha parlato del seno di Guaccero. “Ieri mi hanno massacrato per i capezzoli di Bianca Guaccero“, ma la padrona di casa non ha esitato a ribattere: “In verità ne ho solo uno!”.

“Per tutti i Vip che si sono lamentati per le cose che dico, ci sono anche altri, molto ma molto famosi, che ci fanno i complimenti. Fra questi c’è persino Laura Pausini, che mi ha ringraziato attraverso un tweet al nostro programma Detto Fatto”.

“Avevo parlato dei personaggi famosi che fanno dei loro difetti dei punti di forza e lei, col suo spazio tra i denti, è riuscita a fare questo! Lei ha scritto e mi ha detto grazie”.

Con l'ultima bollente esclamazione, Bianca è finita ancora una volta per spiazzare tutti, sia i presenti in studio che i telespettatori.Jonathan Kashanian ha poi rivelato un gesto compiuto nei suoi riguardi da parte dii.L'esperto di stile e immagine aveva sottolineato come la Pausini fosse riuscita negli anni a valorizzarsi: