Arriva il freddo! Previsioni meteo 4 dicembre : netto calo delle temperature in tutta Italia

Le previsioni del tempo per mercoledì 4 dicembre mostrano unche interesserà quasi tutte le regioni italiane, ad eccezione di. Allo stesso tempo, tuttavia, è prevista una giornata di sole in gran parte del Nord e solo in alcune aree della penisola. Il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana sottolinea come si prevedono densità compatte nel Nord rispetto alle aree alpine e prealpine e della Liguria occidentale, ma che si stanno rapidamente dissolvendo. Cielo limpido o nuvoloso altrove.

Le temperature minime in tutta Italia sono in forte calo. L'unica eccezione è la Sardegna, dove è previsto un aumento, e la Sicilia, con una situazione stabile. Non dovrebbero variare, invece i massimi nelle aree alpine e prealpine, mentre dovrebbero diminuire altrove. Per quanto riguarda i venti, saranno da est a centro-sud, da moderati a forti sulle isole e moderati rispetto alle altre regioni tirreniche del centro e del sud, deboli sul resto del sud. Alcune raffiche di tempesta potrebbero invece essere registrate sulla Liguria.