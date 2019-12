Gatto domestico uccide bimba di 9 mesi stendendosi su di lei! La piccola Alexandra è morta soffocata

Il gatto era stato attratto dall'odore del latte e dal calore delle coperte della. Un posto ideale per accovacciarsi. E così saltò dentro il suo passeggino e si sedette sulla sua faccia. Lì si addormentò, mentre la bambina, di soli, lottava per rimanere in vita, per trovare una piccola fessura che le permettesse di respirare. È una tragedia senza fine che ha travolto la famiglia della piccola Alexandra,dopo che il suo gatto si è addormentato su di lei. Sua, 22 anni, che vive nella regione di Vinnytsia nell'orientale, a circa 125 miglia da, stava pulendo il cortile di casa e aveva portato con sé il bambino in un passeggino. Quando andò a controllarla, vide due gatti di famiglia saltare fuori dalla sua culla, lasciandola nella totale disperazione: il suo bambino non respirava più. Nel panico chiamò immediatamente un dottore e un'ambulanza, ma nessuno poteva fare nulla per salvarla.

Halyna Zakharchuk, una dottoressa del villaggio, ha detto : "C'era un odore di latte e la culla era calda. Il gatto entrò per riscaldarsi. Quando arrivai il bambino aveva le braccia aperte. Sembrava calmo, ma non respirava più. L'ambulanza è arrivata rapidamente e per 40 minuti abbiamo cercato di rianimarla ".

Ha detto il poliziotto Pavlo Darmorgrai : "La madre ha visto il gatto sdraiato sul bambino. Dormiva in testa. Il corpo del bambino è ora nelle mani di medici legali per l'autopsia. Dagli esami preliminari sembra che il bambino sia morto di asfissia Non ci sono state altre ferite sul suo corpo, è stato un tragico incidente e non ci aspettiamo di prendere alcuna misura contro la madre. Questa famiglia è già devastata dalla perdita della sua unica figlia".