Red Dead Online – Distillatori: nuova professione in arrivo

In un’America non ancora completamente governata dalla legge, fioccano opportunità per i fuorilegge. Grandi pianure selvagge nell’attesa che i più ambiziosi e spietati scrivano una nuova pagina della propria storia. Quale modo migliore per fare una fortuna se non diventare un Distillatore sul mercato nero? Una nuova Professione della frontiera è in arrivo il 13 dicembre in Red Dead Online.

Apri la tua attività di contrabbando nell’ambito di questo nuovo Ruolo, particolarmente adatto a chi sta già seguendo la strada del Commerciante o a chi vuole avere una proprietà tutta sua. Sblocca abilità uniche, proprie del Ruolo, e perfeziona i metodi di distillazione, sfuggi alla legge e manda in fallimento i rivali. Con un po’ di fortuna, potresti sopravvivere abbastanza a lungo da aprire un tuo locale clandestino.

I Commercianti che hanno completato una missione di vendita o raggiunto il rango 5, con l’aiuto di Cripps potranno incontrare la famigerata Maggie Fike al Ranch Emerald, una contrabbandiera esperta che porta i segni del mestiere. Maggie conosce le persone giuste e ha le conoscenze per aiutarti a mettere in piedi la tua impresa. Acquista la Capanna da Distillatore e sarai pronto a iniziare. Per i passanti la Capanna è una normale dimora, la facciata perfetta per la tua attività. È nel seminterrato, però, che dovrai darti da fare.