La ex moglie di Pino Daniele ritrova l'amore con Luca Di Tolla

Conosciuta per essere la moglie dida vent'anni,sembra aver ritrovato l'amore accanto a un volto già noto al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello 12,. Sciabbarrasi, che fu legata al compianto cantautore napoletano dal 1992 fino a due anni prima della sua morte, aveva incontrato l'uomo della sua vita nella casa di Massimo Troisi. All'epoca modella di 24 anni, Fabiola decise di abbandonare la sua carriera per Pino Daniele e con lui costruì una famiglia e divenne madre di tre figli: Sara, Sofia e Francesco.

Poi, nel 2015, l'annuncio del divorzio che l'ex moglie dell'artista ha commentato con parole piene di sofferenza “ L’ho amato perdutamente. La sua felicità era persino più importante della mia, gli ho dedicato tutto il mio tempo, ho creduto nella nostra coppia ”, aveva detto la Sciabbarrasi in una intervista.





Dovevamo trasferirci tutti nella nuova casa nel centro di Roma, ma ci è andato soltanto lui: io e i figli siamo rimasti nella vecchia fuori città

Ci ho messo un po’ a capire. E purtroppo anche i miei ragazzi. Ma gli amori finiscono, questa è la lezione che mi ha insegnato Pino. E quindi avvocati, tribunali, giudici… Io ho subito questa fine, ma voglio che i miei figli ne risentano meno possibile

Pino Daniele si legò quindi ade rimase con lei fino al giorno della sua morte. Questa unione, tuttavia, fece soffrire in modo particolare Fabiola, che, nel settimanale Chi, raccontava la sua versione dei fatti su come era finita la fine del. “”.Ad oggi, tuttavia, sembra che Sciarrabasi sia finalmente riuscita a girare la pagina e, dopo il breve rapporto con Marco Gargari, è stata paparazzata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini con un volto già noto al pubblico del piccolo schermo: Luca Di Tolla. Allontanandosi dal mondo della televisione, l'ex gieffino è diventato un noto nutrizionista che non disdegna le apparizioni sporadiche nei programmi del suo settore. Lui e l'ex moglie di Pino Daniele sono stati avvistati in atteggiamenti intimi in un noto ristorante di Napoli dove, con sguardi complici, si sono scambiati un bacio che dissipava tutti i dubbi sulla natura della loro relazione.