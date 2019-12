La mamma mostro chiude il figlio di 3 anni in camera con una busta in testa poi dà fuoco a casa

Una donna californiana è stata arrestata ieri con l'accusa di aver tentato di uccidere suo figlio di tre anni:, 47 anni, avrebbe messo unaintorno alla testa di suo figlio e poi l'avrebbe chiuso in camera da letto con la casa in fiamme. I vigili del fuoco della città di Santa Paula, sul posto per spegnere l'incendio, hanno trovato il piccolo nella sua stanza, fortunatamente ancora vivo. La madre era chiusa a chiave nella sua stanza con braccia e gambe legate con delle corde.

L'ipotesi più probabile è che la donna, con possibili problemi di salute mentale, abbia tentato un omicidio e un suicidio che fortunatamente è fallito. Il sergente Allen Macias della stazione di polizia locale ha spiegato che la dinamica della vicenda non è ancora chiara e viene indagata su tutti i fronti. Il poliziotto ha anche spiegato che la richiesta di soccorso del 911 è arrivata domenica sera da un vicino, che ha notato fiamme provenienti dalla casa della signora Ruiz e di suo figlio. Entrambi sono stati salvati e trasportati in ospedale per avvelenamento da fumo: le loro condizioni non sono fortunatamente gravi e la donna dovrà difendersi in un'aula di tribunale e spiegare cosa è successo.