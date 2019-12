Il piccolo Loki di 2 anni muore tra le fiamme per salvare il suo cagnolino

Untra le fiamme nella sua casa di Gentry, nello stato dell', negli Stati Uniti, quando un incendio devastante ha avvolto la casa di famiglia dove viveva con i suoi genitori. La tragedia si è consumata sabato pomeriggio, intorno alle 17:00 ora locale, quando all'improvviso le fiamme hanno avvolto alcune stanze della casa senza dare la possibilità al bambino. Gli occupanti della casa non erano dentro quando è iniziato l'incendio. Come dicevano mamma e papà, il piccoloera con loro poco prima del fuoco ma improvvisamente scomparve dalla loro vista proprio mentre chiedevano aiuto e cercavano disperatamente di spegnere le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione di ciò che è accaduto, sembra che il bambino sia corso all'interno della casa e verso le fiamme nel tentativo di salvare il suo amato cucciolo che era rimasto all'interno e fu trovato morto accanto al bambino, sdraiato come in un estremo tentativo per proteggere il suo piccolo amico dal fuoco. Secondo il capo dei vigili del fuoco di Gentry, Vester Cripps, è molto probabile che la causa dell'incendio possa essere ricondotta a un guasto nel sistema elettrico anche se l'indagine sull'incidente è ancora in corso.

La tragedia ha lasciato i due genitori del bambino, Kurtis e Caitlin Sharp, devastati, hanno anche cercato di tornare a casa quando si sono resi conto che il loro figlio era dentro ma sono stati presi dalle fiamme: "Non dare mai i tuoi figli per scontato. Goditi ogni momento con loro" l'uomo sui social media ha scritto chiedendo di pregare per la famiglia che deve affrontare il funerale di suo figlio.