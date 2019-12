Alunno gli tira una sedia in classe! il Prof 31enne trovato morto dopo una settimana

Un insegnante è deceduto una settimana dopo un incidente che ha coinvolto uno. Il professore, che non è stato identificato, è stato trovato morto in una casa nella comunità di Bridgend ieri mattina. Come trapelato,, 31 anni, insegnava a Ysgol Bryn Castell quando è stato colpito da una sedia la scorsa settimana. La scuola, che ospita 147 studenti dai 7 ai 19 anni, è stata chiusa questa mattina. Il direttore Helen Ridout ha dichiarato su Twitter: "Ci scusiamo, ma a causa di circostanze impreviste, l'YBC è chiuso per tutti gli alunni oggi lunedì 2 dicembre 2019. L'unità di riferimento per gli alunni rimarrà aperta". Un genitore di un bambino che frequenta il campus della scuola, ha dichiarato: "Sono devastato dalla notizia della morte di un membro dello staff. I miei pensieri sono con la sua famiglia; tutto il personale di Ysgol Bryn Castell in questo momento sta vivendo un'enorme devastazione" .

La polizia ha rilasciato una dichiarazione sull'incidente: "La polizia di Bridgend sta indagando sulla morte inspiegabile di un uomo di 31 anni in una proprietà nella zona di Brackla domenica mattina. Un esame post mortem dovrebbe essere effettuato a breve per cercare di stabilire causa di morte ". Il consigliere Charles Smith ha dichiarato: "C'è stato un incidente con un allievo all'inizio della settimana e l'insegnante è morto dopo". "Oggi la scuola è chiusa mentre sono in corso indagini e la polizia è coinvolta. La nostra prima preoccupazione è il benessere della famiglia dell'insegnante. Gli studenti hanno tutto il nostro sostegno", si legge in una dichiarazione del Consiglio di Bridgend.