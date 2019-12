Chi ca... è, un pedofilo? Selen furiosa con il figlio che fuma

Mi è crollato il mondo addosso, per fortuna era tutto finto

I miei figli sono l’unica cosa che veramente salverei della mia vita

Un adulto che sta vicino a mio figlio, mette in pericolo la sua esistenza. Chi è? Da dove spunta fuori? Chi ca..o è? È un pedofilo? Un adulto grande non si permette di avvicinarsi ad un bambino

Un adulto che si avvicina ad un bambino o è uno spacciatore che ti vuole rovinare, o è un pedofilo o è uno che prende i bambini, li strappa gli organi e li vende perché vuole diventare milionario

Dimmi chi ca..o sei! Io chiamo la polizia e ti faccio chiudere nel gabbio a vita

Cosa c’è dentro le sigarette che hai dato a mio figlio? Droga? Io ti ammazzo!

Amo mio figlio più della mia vita! Questo (lo spacciatore, ndr) lo ammazzavo!

”: così– all’anagrafe– si è espressa condopo lo scherzo architettato ai suoi danni dagli inviati di Italia 1 con la complicità del. Protagonista di venti film hot, Selen è stata una delle attrici a luci rosse più popolari in Italia e nel mondo. Figlia di genitori borghesi che le hanno dato un'istruzione rigida, ha anche deciso di ribellarsi contro il lancio nel mondo dei film hard da cui si è ritirata nel 1988, quando si è innamorata. Nonostante abbia cercato l'oblio, non è stata dimenticata dal pubblico che l'ha amata e seguita ma, oggi,ha radicalmente cambiato la vita ed è diventata la madre del piccolo Gabriele.”, ha detto lei a Le Iene, che hanno messo a dura prova i suoi nervi mettendo in scena unocon la complicità del figlio e delle amiche più care. Promessa di tennis professionale, Gabriele ha fatto finta di saltare l'allenamento per andare a fumare una sigaretta nel parco con un adulto. La scena è stata fotografata da uno degli amici di Caponegro che ha prontamente avvisato Luce dell'accaduto. Da quel momento iniziò il delirio della vittima di Le Iene:“”.Quando tornò a casa, non riuscì a trattenere la rabbia e si precipitò su suoe, dopo averlo schiaffeggiato, chiese spiegazioni. Le dichiarazioni di innocenza di Gabriele non servivano a nulla, Luce Caponegro continuava a gridare furiosamente a suo figlio e contro l'uomo che lo avrebbe indotto a fumare. “”, ha continuato ad urlare la ex attrice a luci rosse che si è messa subito alla ricerca di colui che avrebbe portato il figlio sulla cattiva strada.Raccolte le ultime forze, Selen si è fatta accompagnare da Gabriele dal “guru del parchetto”. “– ha iniziato adLuce contro il “tabaccaio freelance” - .”. L’ira della Caponegro, arrivata quasi ad avere una, si è placata solo quando Le Iene si sono palesate. La rabbia si è trasformata in un pianto disperato e, tra le lacrime, Selen ha confessato: “”.