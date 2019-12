Antonella Mosetti... il costume è troppo mini, viene fuori di tutto

Antonella Mosetti riesce sempre a parlarne. L'ex star di, questa volta ha pubblicato unain piscina che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Nel post vedi la showgirl immortalata con le braccia alzate mentre tiene uno scialle in mano in balia del vento, così come i suoi capelli. Naturalmente l'attenzione dei seguaci è stata completamente catturata dal suo vestito da spiaggia. La showgirl indossa unsensazionale.Il costume intero ha unasul davanti che sorpassa persino l'ombelico, sfoggiando così il suoesplosivo. Il corpo è così perfetto che sembra essere scolpito. Infine, l'espressione accattivante e lo sguardo sull'obiettivo rendono l'intero scatto mozzafiato. Il post era pieno di Mi piace e commenti.