L’Italbasket con la sindrome di Down campione del Mondo

La straordinaria impresa dei ragazzi dellaha ovviamente fatto il giro dei social network. Un risultato epico con il quale l'si è confermata la squadra più forte di tutti per la seconda volta consecutiva. Gli azzurri hanno battuto i padroni di casa delnella finale, nel torneo che si è tenuto a Madeira, con il punteggio di 36-22, ripetendo la vittoria del round iniziale (40-4).

Tra i tanti sportivi e non, che non hanno voluto mancare di applaudire la conquista del titolo mondiale c'era anche Claudio Marchisio, ex centrocampista blu e Juventus, sempre molto vicino al sociale e alla solidarietà. Il Principino ha voluto sottolineare il suo sostegno e la sua gioia per la squadra di basket nazionale italiana di ragazzi affetti dalla sindrome di Down, protagonisti in Portogallo con la vittoria del campionato del mondo : “La nazionale italiana di basket composta da atleti con sindrome di Down è campione del mondo. Campioni del mondo e campioni d’Europa. Una squadra da sogno, siamo tutti orgogliosi di voi ragazzi”.