Omicidio Luca Sacchi, la svolta: Anastasiya Kylemnyk lo tradiva con l’amico

Una nuova clamorosa svolta nel caso dell'omicidio di, il ragazzo ucciso a Roma lo scorso ottobre. Al centro, ancora una volta, c'è, la fidanzata e ora sotto inchiesta, e l'amico di Luca,. Secondo gli investigatori i due avrebbero avuto una relazione. "Una strana comprensione" è definita dai genitori di Luca. E lui stesso aveva parlato di "cambiamenti radicali" prima di essere ucciso. Gli investigatori parlano esplicitamente di "una relazione che è andata oltre la semplice complicità criminale". Questo è ciò che emerge dalla procura, che si riferisce ai frequenti contatti telefonici tra Anastasiya e Princi. Messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, frasi dolci e tenerezza.I due avevano una storia alle spalle di Luca, di cui Giovanni Princi era un amico d'infanzia. All'accusa sono essenzialmente certi. Come riportato da "", il 25enne sarebbe vittima di un fascino oscuro, un fascino per "Gomorra" o "Romanzo Criminale". La babysitter ucraina a cui è stato richiesto di firmare tre volte a settimana dallo scorso venerdì non è l'unica coinvolta in questa vicenda.Oltre a lei, infatti, l'ex compagno di classe della vittima Princi e il presunto grossista di drogasono stati accusati persino diper aver fornito l'arma del delitto a. Come accennato, la relazione equivoca tra Kylemnyk e Princi non era sfuggita nemmeno alla vittima e ai suoi stessi genitori. 31 grammi di cocaina sono stati trovati dai Carabinieri dell'Unità investigativa di Roma durante i controlli tecnici sull'auto di Paolo Pirino, arrestati insieme a Valerio del Grosso per l'omicidio dinella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti a un pub nel quartiere Colli Albani.