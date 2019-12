48 bambini uccisi in pochi giorni! Epidemia di morbillo nelle Isole Samoa

, un'epidemia di morbillo ha causato ladi età inferiore a quattro anni in pochi giorni. Il 15 novembre il governo ha decretato l'emergenza sanitaria e l'obbligo diper tutti i 200 mila abitanti. Secondo gli ultimi dati, nel piccolo stato insulare dell'Oceano Pacifico sono stati segnalati più di 3.700 casi di morbillo: quasi 200 solo nelle ultime 24 ore. Dal 20 novembre, secondo i dati ufficiali, oltre 58 mila samoani sono stati vaccinati in una lotta contro il tempo per cercare di fermare la diffusione dell'infezione. Ci sono centinaia di pazienti affetti da morbillo negli ospedali, tra cui 20 bambini e tre donne incinte ricoverate in ospedale in condizioni critiche.

L'attuale diffusione del morbillo nelle Samoa è la conseguenza della significativa riduzione delle vaccinazioni negli ultimi anni. Il morbillo è un'infezione altamente contagiosa causata da un virus che viene facilmente trasmesso dall'aria attraverso una tosse o uno starnuto. L'infettività inizia 2-3 giorni prima dell'eruzione cutanea e dura circa cinque giorni dalla sua insorgenza. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), solo il 31% dei bambini su cinque è stato vaccinato nel 2018.

Di fronte all'emergenza sanitaria, tutte le scuole sono state chiuse e sono proprio i bambini, gli adolescenti e le donne in gravidanza che sono i primi a essere vaccinati contro il morbillo. Anche gli uffici pubblici rimarranno chiusi due giorni questa settimana per consentire a tutti i dipendenti di assistere alla campagna di vaccinazione imposta in tutto il paese. Sfortunatamente, le vittime dell'infezione sono già 53, di cui solo 48 hanno meno di quattro anni. "Continuiamo ad avere un problema molto serio", ha dichiarato Leausa Take Naseri, direttore generale del ministero della salute delle Samoa. In effetti, tutti i bambini deceduti non erano stati vaccinati.