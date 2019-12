Jessica Mazzoli furiosa! Morgan è incommentabile, cominci a fare il padre

Io mi auguro che cominci a fare il padre. Come sono i rapporti tra Morgan e Lara? Hai presente l'addizione: Inesistenti + Nulla = Vuoto. Ecco!

Penso che Morgan sia in commentabile. Penso che il tutto si commenti da solo

Mentre si vocifera chesia pronto a diventare padre per la terza volta, una delle sue ex,, lo ha nuovamente criticato apertamente sui social network. Nelle ultime ore, l'ex gieffina ha riacceso la controversia sulla sua inazione come padre della loro bambina, Lara, nata nel 2012 dalla loro relazione. Non è la prima volta che Mazzoli si scaglia contro il suo ex compagno, accusandolo di non essere presente nella vita del bambino, che ora ha 7 anni.hanno avuto una storia d'amore durata circa due anni, tra il 2011 e il 2012. L'artista e la giovane cantante sarda si erano incontrati sul palco di, dove era un giudice e lei era una concorrente. Quindi Lara è nata dalla loro relazione. Tuttavia, dopo la rottura, la coppia non è rimasta in buoni rapporti e Jessica Mazzoli ha ripetutamente criticato Morgan per non essere un padre attuale. Sono state proprio queste controversie a riportarla agli onori del, convincendo Barbara D'Urso a lasciarla entrare nella casa del. Da quel momento in poi, una vera disputa è iniziata con accuse sempre più pesanti fatte da Jessica Mazzoli al indirizzo del cantante.Oggi la 28enne di Olbia è tornata per lamentarsi dell'assenza di, il vero nome dell'artista, dalla vita di sua figlia Lara. Per fare ciò ha scelto i social network, rispondendo alle curiose domande di alcuni follower. "", le ha chiesto un fan su Instagram, scatenando la sua replica piccata: "". Per la Mazzoli la relazione padre-figlia è praticamente inesistente. Lei, che insieme adaveva denunciato Morgan per il mancato pagamento di cibo alle sue figlie, ha concluso: "".