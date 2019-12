Carmen Di Pietro, pesanti insulti a una ragazza malata: “Non sei degna di essere donna”

Terribile gaffe didurante il programma radiofonicotrasmesso su. La Di Pietro è ospite regolare del programma e, durante uno degli ultimi episodi, haper un motivo assurdo. "Se non vai a lavorare con il ciclo, non sei degna di essere una donna", tuonò Carmen Di Pietro. La ragazza aveva spiegato che non era in grado di lavorare a causa di una condizione legata al suo ciclo mestruale. Una reazione esagerata e piuttosto seria, soprattutto considerando che la ragazza in questione, una malattia che l'ha costretta persino ad essere operata. Dopo le parole di Carmen Di Pietro, scoppiò una disputa. "", "", sono state alcune delle frasi scambiate dai due. Ma questo non è tutto. Di Pietro ha anche detto qualcos'altro.“Ci stanno i medici, ti devo pagare io se non vai a lavorare? Questa è matta, ragazzi”. Ma la ragazza non è rimasta lì in silenzio a farsi prendere a male parole da Carmen Di Pietro e ha replicato: ” Mi hanno dovuto operare alle ovaie, ho delle emorragie che durano cinque giorni. Pensi che non vado dai medici, cretina?”. Insomma, una vera disputa che ha messo in imbarazzo i conduttori. I critici sono stati duramente sfidati da Carmen Di Pietro.Nel prossimo episodio del programma sono intervenuti a favore della ragazza anche la Fondazione italiana per l'endometriosi che ha voluto far luce su un tema spesso sottovalutato:“Solo in Italia ci sono 3 milioni di donne che soffrono di endometriosi. Da più di dieci anni siamo impegnati nella ricerca per trovare una cura a questa patologia. Non si tratta di comuni dolori da ciclo, ma di una malattia grave per cui non basta prendere una pillola di antidolorifico e andare al lavoro”.