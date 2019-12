Immagini porno sui totem informativi a Santa Margherita Ligure

Immagini porno invece di informazioni e pubblicità. Sono apparsi a, proprio al centro, sugli schermi di. L'episodio è avvenuto sabato sera, verso le 23.30, quando i totem hanno iniziato a mostrare video a "luce rossa". L'episodio è stato segnalato da diversi passanti. Sul posto la polizia locale e il comune. I due monitor sono stati coperti, in attesa di restauro, che ha avuto luogo ieri mattina. Come spiegato dal, sono totem di una società privata, collegati all'illuminazione pubblica, ma non gestiti dall'amministrazione. La polizia indaga sulla questione.