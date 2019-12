Emanuele Castrucci, il professore dell’Università di Siena che elogia Hitler

"Ti hanno detto che ero un mostro per non farti sapere che ho combattuto i veri mostri che governano e dominano il mondo oggi": questo è ciò che leggiamo in un tweet, accompagnato da una fotografia di, che un professore dell', pubblicato il 30 novembre scorso con il suo account. Ma è solo uno dei tweet che ha scatenato una controversia intorno a, professore universitario di Filosofia del diritto e Filosofia politica. Un professore che nel tempo ha pubblicato una serie di post antisemiti e in favore di Adolf Hitler sul suo profilo. E che ha anche risposto alle critiche di molti che nelle ultime ore lo hanno segnalato con parole come questa: "I gentili manifestanti del mio tweet non hanno capito una cosa fondamentale: che Hitler, anche se non era certamente un santo, a quel tempo difendeva l'intera civiltà europea ”.

Qualcuno ha anche riferito i post di Castrucci direttamente al rettore dell'Università di Siena Francesco Frati, che inizialmente ha dato una risposta che a molti sembrava ancora più sconcertante. "Il professore. Castrucci scrive a titolo personale e si assume la responsabilità. L'Università di Siena, come dimostrato in molte occasioni, è dichiaratamente antifascista e evita qualsiasi forma di revisionismo storico nei confronti del nazismo", ha risposto il rettore a Marco Congiu che ha chiesto spiegazioni.

Dopo la controversia sui social media, il rettore ha annunciato misure contro l'insegnante. Il rettore dell'Università di Siena Francesco Frati ha affidato agli uffici il mandato di "prendere le misure appropriate alla gravità del caso" contro l'insegnante Emanuele Castrucci per il contenuto filo-nazista pubblicato su Twitter : "Il rettore – si legge in una nota dell'ateneo – personalmente e in nome e per conto dell'università di Siena, condanna con fermezza tali contenuti". E ancora: "L'Ateneo che ho l'onore di rappresentare si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste e ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo. Le vergognose esternazioni del professor Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo", è il parere di Frati. Che ribadisce anche con un nuovo tweet la sua posizione: "Trovo vergognose le esternazioni revisioniste e neonaziste del Prof. Castrucci. Tali affermazioni infangano il nome di USiena, che ho intenzione di difendere. Ho dato mandato agli uffici di attivare i provvedimenti conseguenti alla gravità del caso".