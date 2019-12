Erika De Nardo e la nuova vita da sposata! Nel suo paese non tutti l’hanno perdonata

"La 35enne Erika De Nardo si è sposata, cercando di dimenticare i fantasmi del passato." La rivelazione di, fondatore della Exodus Community che ha ospitato la giovane donna che ha ucciso sua madre e suo fratellino insieme al suo fidanzato,, 17 anni, uno in più di lei. Da qualche tempo i due hanno lasciato la prigione e hanno cercato di ricostruire le loro vite. E come per Erika, la vita continuò anche per suo padre, l'ingegnere Francesco De Nardo. "Gli altri non capiscono come avrebbe potuto perdonarla, lo so. È un uomo straordinario". Parlare con ilè il proprietario di una trattoria al centro, con il vincolo dell'anonimato. In effetti, l'uomo ha non ha mai abbandonato sua figlia, che in carcere si è laureata come geometra, e poi si è laureata con lode in Lettere e Filosofia, discutendo una tesi su Socrate e la ricerca della verità negli scritti platonici.

Lo stesso ha fatto Don Mazzi: “Erika si è sempre comportata nel modo migliore: lavora, rispetta le regole della comunità, accetta l’aiuto psicologico”, che in passato aveva parlato così della ragazza: “In futuro vorrebbe lavorare, sposarsi, avere figli. Ma non è ancora pronta per relazioni profonde. Ha momenti di serenità e di disagio, inquietudini, nervosismi. Sa di essere una bella ragazza. Ha una personalità forte. Ma no, non ha mai disubbidito”.

E nei giorni scorsi, ha ribadito: “Erika ha una nuova vita, si è sposata, ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia, quella che permette di continuare a vivere. Il padre è stato molto importante in questo percorso”. In altre parole, se oggi la 35enne è riuscita a lasciarsi tutto alle spalle lo deve proprio al sostegno dell’uomo che le ha dato la vita. In fondo, era quello che le aveva implicitamente promesso dopo la tragedia, quando abbracciandola in lacrime le disse: “Mi sei rimasta solo tu”.