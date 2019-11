Delitto Novi Ligure, Erika De Nardo si è sposata

L'annuncio è stato fatto da don Antonio Mazzi, sacerdote che nel 2011, in seguito aldella ragazza, accusato di un, l'ha portata nella sua comunità di recupero per i prigionieri "" a Lonato (). Una notizia destinata a suscitare non poche polemiche quella deldi Erika, il cui passato è ben noto alla cronaca giudiziaria e al pubblico. Il 21 febbraio 2001, la ragazza - all'epoca un'adolescente di 16 anni - uccise sua(41) e suo fratello di 11 anni,(pugnalato al corpo con un coltello da cucina) con ben 40 coltellate dopo un precedente tentativo di annegamento e uno per avvelenamento con veleno per topi, nella casa di famiglia in via Don Beniamino Dacatra 12, nel quartiere Lodolino di Novi Ligure.

La sedicenne, condannata a 16 anni di reclusione dalla Cassazione il 9 aprile 2003, ha agito con la complicità di Mauro Favaro - soprannominato "Omar" a causa dei suoi tratti balcanici - il suo ragazzo dell'epoca condannato a 14 anni in prigione. Il 5 dicembre 2011, a seguito dei benefici dell'indulto, la giovane donna è stata rilasciata dal carcere e ricevuta dalla comunità del presbitero veronese dove ha seguito un intenso processo di recupero. Ora è una persona libera. Sono passati 18 anni da quella drammatica circostanza ed Erika De Nardo, ad oggi 35enne, sembra ormai completamente redenta. " Erika ha una nuova vita, si è sposata – ha dichiarato Don Mazzi in una intervista al settimanale Oggi – Ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia, quella che permette di continuare a vivere. Il padre è stato molto importante in questo percorso".