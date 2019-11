Scuola elementare vieta il presepe! scoppia la polemica

Alla scuola elementare "" di Zerman, frazione diin provincia di, gli insegnanti hanno deciso che ilnon sarebbe stato costruito per le prossime festività natalizie. Come riportato da, il preside ha deciso di non allestire il presepe sotto forma di rispetto per gli studenti di altre religioni. Una prospettiva, questa, per ora è circolata solo in alcune chat e per la quale non è stato fatto alcun annuncio ufficiale. La notizia ha già causato un mare di polemiche. "", tuonò il leader della Lega. Ha quindi pubblicato i suoi pensieri su: "Dati gli spettacoli scolastici cancellati, le canzoni negate, i presepi smantellati, il Bambino Gesù temeva, non è banale: difendiamo il Natale, le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra civiltà!".

Durissimo il commento della trevigiana Silvia Rizzotto, capogruppo per la Lista Zaia in Regione, che sottolinea come ogni anno in questo periodo si verifica sempre la stessa storia con“qualche fenomeno che decide di togliere alberi di Natale e presepi dalle scuole, vietare le recite scolastiche a tema, in nome della sensibilità e di un finto perbenismo che fanno comodo solo alla sinistra ed ai radical chic che non sanno più cos'altro inventarsi per passare le 24 ore delle loro tristi e vuote giornate”.

Così facendo, ha dichiarato la consigliera, “perdiamo per strada pezzi imprescindibili delle nostre radici, della nostra storia e della nostra tradizione. Le scuole dovrebbero insegnare e raccontare a tutti, tutte le tradizioni culturali di ogni Paese, invece di cancellarle con un colpo di spugna quasi fossero una macchia di cui vergognarsi”.

La Rizzotto afferma che il presepe è “un simbolo di pace ed unità universale, che affonda le sue radici nella nostra storia e nella memoria di tutta la società italiana. E, visto che qui siamo in Italia e, visto che le famiglie che emigrano verso il nostro Paese sanno bene che stanno lasciando la loro terra per la nostra, vanno illustrate loro le nostre usanze”.