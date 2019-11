Bellissima! Selfie senza trucco per Michelle Pfeiffer ed è subito boom di like

Solo di recenteha abbracciato l'idea, come i suoi colleghi, di unirsi a. È successo di recente, con una vecchia foto in cui è stata immortalata con abiti di, un personaggio del film che le ha dato un grande successo. In pochissimo tempo ha guadagnato molti seguaci e, ad oggi, ha più di un milione. A 61 anni, tuttavia, è ancora una delle attrici più belle e carismatiche di. Mantiene quel look vivace, seducente e lunghi capelli biondi. Nonostante i segni del tempo, Michelle Pfeiffer non ha ceduto al bisturi, preferendo arrendersi alle rughe e ai primi segni dell'età che avanza. Una particolarità nella sostanza che ha conservato tutta la sua verve.

Continua a recitare, come è stata recentemente vista al cinema accanto a Angelina Jolie nel sequel di Malefica, e continua a perseguire le sue cause filantropiche. È attivo sui social media, come dimostra una tristezza che ha pubblicato sul Ringraziamento che, in poche ore, è arrivato a toccare i 120 mila like. Una foto semplice e onesta che Pfeiffer ha condiviso con i suoi fan. Capelli arruffati e un sorriso in mostra, una sciarpa nera intorno al collo e nemmeno un trucco. Una foto naturale, per nulla artificiale, che mostra la sua bellezza iconica, di una donna che, oltre i 60 anni, vuole ancora osare : "Sono felice di vedere la mia famiglia nel giorno del Ringraziamento – scrive l’attrice su Instagram -. Mi mancherà però la crew di Montreal".