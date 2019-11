Londra, l'uomo che ha disarmato il terrorista del London Bridge è un assassino in libertà vigilata

L'uomo che è diventato famoso venerdì sera per essere tra quelli che hanno disarmato, il terrorista di 28 anni che ha ucciso due persone e ferito altre tre persone con un coltello sula Londra, è un sicario. Ciò è stato rivelato dalche lo ha identificato come, 42 anni, che è stato condannato all'ergastolo nel 2004 con una pena detentiva minima di 15 anni per aver ucciso Amanda Champion, 21 anni con difficoltà di apprendimento.

Sono stati i parenti della giovane donna che, vedendo i video, hanno riconosciuto l'assassino: "Quell'uomo non è un eroe. È un assassino in congedo, una circostanza di cui noi come famiglia non sapevamo nulla", ha detto Angela Cox. "L'ufficiale di collegamento di polizia mi ha chiamato dicendo che era in TV - ha continuato la donna - Sono così arrabbiata. Lo hanno fatto uscire senza nemmeno dircelo. Non mi interessa quello che ha fatto oggi, è un assassino. È feccia. Amanda era mia nipote, era vulnerabile e lui le ha tolto la vita. Sapeva cosa stava facendo. La gente non cambia ". Ieri sera il Ministero della Giustizia ha rifiutato di commentare, ma fonti di Whitehall hanno confermato che Ford, che aveva scontato gli ultimi giorni della sua condanna all'HMP Standford Hill, una prigione nel Kent, era ieri sul London Bridge.

La giovane vittima, che aveva l'età mentale di una ragazza di 15 anni, è stata trovata strozzata nel luglio 2003 tra un mucchio di immondizia in terra abbandonata vicino alla sua casa di Ashford, nel Kent. A rivelare il nome del colpevole alla polizia è stato un operatore di un'associazione religiosa volontaria, infrangendo la rigida politica di riservatezza dell'organizzazione, che ha contattato la polizia dicendo che un uomo aveva telefonato all'ufficio anche 45 volte, per dire che voleva suicidarsi a causa di un crimine atroce che aveva commesso. L'uomo è stato arrestato e imprigionato senza mai dare spiegazioni per l'omicidio e la famiglia di Amanda ha sempre cercato di bloccare la sua libertà vigilata.