Valanga a Punta Helbronner - Monte Bianco : morti due sciatori

Ci sono due vittime della valanga che si è rotta a, nel massiccio del Monte Bianco. Sono due sciatori, la cui provenienza non è ancora nota, che praticavano lo sci fuoripista nella zona. La massa di neve che li ha colpiti si è staccata di circa 3 mila metri e la sua corsa è proseguita per circa quattrocento metri, in una zona tra il Tassotto e il Colle del Gigante, sotto il layout della funivia. I soccorsi sono stati allertati da alcune persone che hanno assistito al distacco.

Il soccorso alpino della Valle d'Aosta è intervenuto sul posto, con il medico-rianimatore a bordo dell'elicottero e via terra con due unità canine, i soccorritori Sagf. I resti saranno portati all'obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento. Le operazioni di identificazione formale saranno ora gestite dalla Guardia alpina della Guardia finanziaria.