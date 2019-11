Terremoto Albania, il bilancio definitivo è di 50 morti! Ferma la ricerca dei dispersi

Il bilancio finale delche ha portato l'Albania in ginocchio lo scorso novembre è di. Lo ha annunciato ilEdi Rama, sottolineando che attualmente ci sono circa duemila feriti e che, secondo i dati preliminari, circa 900 edifici ae oltre 1.465 nella capitalehanno subito gravi danni. Il primo ministro ha quindi confermato che la ricerca di sopravvissuti o corpi senza vita tra le macerie era terminata, per cui anche i vigili del fuoco italiani hanno aiutato. In particolare, tra le vittime ci sono, tra cui la madre con i tre bambini ha trovato cadaveri mentre erano abbracciati su un letto sotto il tetto crollato della loro casa a Durazzo, oltre alla fidanzata del figlio del premier, Kristi Reci, è morto insieme alla sua famiglia.

26 persone sono morte nel crollo di due edifici nella sola Thumana, una città a circa 20 chilometri a nord di Tirana, mentre altri 24 hanno perso la vita in varie aree di Durazzo, dove sono crollati due hotel sulla spiaggia, due edifici in città. Tra i feriti, tuttavia, almeno 41 sono ancora ricoverati negli ospedali di Tirana e Durazzo. Apprensione soprattutto una ragazza, che non può nemmeno essere trasferita all'estero, come invece è accaduto per altre tre persone, due delle quali sono state portate in Italia per ottenere cure specialistiche. Anche un ragazzo è in gravi condizioni. L'Albania cerca quindi di riavviare e iniziare la ricostruzione dopo quello che è stato definito il più forte terremoto della sua storia.