Samantha De Grenet: Ecco perché mi sono lasciata con Leonardo Pieraccioni

Un fiume è la bellissima, ospite di Caterina Balivo in "". Simpatica, sorridente e molto spiritosa, ha iniziato raccontando molte cose della sua vita privata come la sua storia d'amore con il regista. L'ex donna naufragata, infatti, è stata fidanzata con Pieraccioni dal 1998 al 2000 e durante l'intervista ha anche raccontato i motivi che hanno portato alla rottura, ma non solo, questa storia ha messo un punto alla sua carriera di attore. "Quando mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un'arma ai mal concepiti, non volevo passare per quella che ha fatto cinema perché ero fidanzato con un regista", ha detto. Un modo per dire che non voleva sembrare una raccomandata. Ma questo ha avuto un aspetto negativo.

All'epoca, infatti, c'erano molte proposte per lei che non accettava, anche se oggi c'è un piccolo pentimento. "Oggi li accetterei tutti", confida Samantha. La domanda va quindi al perché la coppia si è separata e la sua risposta è quella che vuole dire tutto e niente: "Tempi sbagliati, diciamo così". All'interno dell'intervista c'è anche un piccolo gioco in cui un'emoticon deve essere associata alla persona menzionata e lei sceglie l'isola deserta per Pieraccioni: “L’isola deserta perché nel periodo in cui stavamo assieme gli feci un quadro che chiamai L’isola deserta. Rappresentava cose che riguardavano lui”.

Poi approfitta delle telecamere e lancia un appello proprio all'ex: “Se mi stai ascoltando o qualche amico te lo racconta, il quadro me lo fai riavere? Così lo faccio vedere a Caterina”. Conclude con un sorriso il capitolo di questa parte della sua vita che è davvero molto lontana per lei. Ora infatti Samantha è felicemente sposata con Luca, l'ingegnere che ha sposato nel 2005, anche se non erano completamente d'accordo con lui. La coppia, infatti, solo dopo un anno di matrimonio si separò dopo la nascita di Brando. Nel 2014 sono tornati insieme per i due e da quel momento non si sono mai lasciati, così durante la chiacchierata la Balivo le ha chiesto se avrebbe avuto un altro figlio e la sua risposta è stata: "Sì, ma solo se avessi un'altra età" .