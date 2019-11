Che gambe, i fan impazziscono per Elisabetta Gregoraci

A 39 anniè senza dubbio una delle donne più amate – e desiderate – dagli italiani. Il gossip più recente la vedrebbe protagonista del prossimo Festival di Sanremo al fianco di. Ma per il momento, i suoi fan non possono far altro che accontentarsi di ammirare la bellissima Eli sui social, in particolare su. La Gregoraci ama postare foto e video delle sue giornate da condividere con i followers – oggi oltre 1 milione.



Nel suo ultimo scatto Elisabetta Gregoraci si mostra con un outfit molto provocante: pantaloncino cortissimo di pelle nera, camicetta di seta lucida e stivali al ginocchio con tacco vertiginoso super sexy... “Un quadro bellissimo” , “Che donna! Focosa come il peperoncino calabrese!” , “Senza troppe smancerie che ne hai lette fin troppe: sei tanta roba” e “Ma sono gambe o è l’autostrada del sole?” .