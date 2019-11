Daniele Bossari: Mi arrampicai su una trave a 10 metri d'altezza... Lì ho visto la morte

Ero a casa da solo. Di fronte a casa c’era un cantiere aperto, così, in uno stato di totale confusione, ho deciso di scavalcare la recinzione. Mi sono arrampicato e mi sono ritrovato in bilico su una trave a 10 metri di altezza. Lì ho capito che l’ipotesi della morte stava per diventare reale

Solo pochi giorni fa, in un'intervista al settimanale Chi,ha raccontato del periodo nero in cui è caduto qualche anno fa e di come è riuscito a rivedere la luce. Nelle sue parole anche un accenno ai pensieri suicidi che pervadevano la sua mente e di cui ha parlato con maggiore ampiezza durante l'intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin, in onda domani su Canale5.Lae l'abuso di alcol sono stati compagni di Daniele Bossari per un ristretto arco temporale. Nonostante l'affetto della sua famiglia, il conduttore a un certo punto si è trovato risucchiato da un vortice di autodistruzione, che lo stava portando a compiere un gesto estremo. “”, ha detto Daniele Bossari a Silvia Toffanin.Un episodio sconosciuto della vita di Daniele Bossari, che il conduttore ha trovato il coraggio di raccontare solo ora nel suo libro La faccia nascosta della Luce. Si dice che la vita, a volte, sia solo questione di secondi e così è stato per Daniele Bossari, che dopo essere scivolato su quella trave ha deciso di fermarsi e di tornare a casa. “”, ha rivelato il conduttore a. Non è stato un periodo facile per lui, che per ritrovare la sua strada e rinascere decise di partecipare al Grande Fratello Vip. Fu per lui un'esperienza travolgente che lo portò allama è stata anche l'occasione per chiedere in moglie la sua compagna di una vita, Filippa Lagerback. Una presenza fondamentale nella sua vita, insieme a quella di sua figlia Stella, senza le quali forse non sarebbe riuscito a riemergere per vedere la luce: “L'episodio in quel cantiere ha fatto rinsavire Daniele Bossari, che in quel momento si è reso conto di dover reagire, di dover ritrovare il capo di un filo che si era ingarbugliato e di cui non trovava più il senso. Durante l'intervista il conduttore si è scusato anche con Silvia Toffanin, con la quale ha lavorato in passato: “