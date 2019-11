Maria De Filippi sbotta ... “Bufale su Uomini e Donne”

Durante la nuova puntata delha voluto parlare di una segnalazione arrivata sue sulla foto in cui il tronista è impegnato a flirtare con una ragazza a Ibiza. La De Filipp prima di smentire con i fatti queste segnalazioni, ha voluto fare una premessa: “

E ha concluso : “Io al gioco ci vado dietro solo una volta perchè te Giulio sei seduto lì, ma preferisco sempre evitare perchè anche tutto ciò alimenta…” Poi ha dimostrato con i fatti che quella ragazza nella foto insieme a Giulio Raselli non è affatto la corteggiatrice Giulia D’Urso: “Adesso faccio entrare la ragazza con cui tu hai avuto una storia la scorsa Estate…”

In studio la ragazza ha confermato di essere la persona di quella famosa foto: “Avrei voluto evitare tutta questa storia però sono venuta a dire qua la verità…” E Giulio Raselli ha dichiarato di essere stato molto male per tutta questa faccenda e che non è stato certo bello vedere il proprio nome infangato ingiustamente. Alla fine Maria De Filippi ha detto di essere stata contenta di aver fatto finalmente chiarezza : “A volte il web si è accorto di cose che non c’eravamo resi conto, ma stavolta non è questo il caso…”