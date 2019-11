Katia Follesa, via la giacca e con orgoglio le fa vedere a tutti! Piero Chiambretti imbarazzatissimo

Dopo il successo della scorsa edizione,è tornato in tv con “”, lo show in onda su Rete4 che regala momenti di divertimento al pubblico. In prima serata a partire dallo scorso mercoledì 27 novembre, la trasmissione parte con 4 appuntamenti e due. Poi ancora a gennaio, con pausa per il Festival di Sanremo, e si continua fino ad aprile.Il cast quest’anno è in parte rinnovato: la new entry è Massimo Lopez nei panni della Monaca di Monza 3.0, la grande assente invece Alda D’Eusanio. “Che fine ha fatto Alda D’Eusanio? Noi apriamo la porta a tutti, ma ha scelto Barbara D’Urso – ha spiegato Chiambretti nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo programma che si è svolta nei giorni scorsi a Milano – Lei è nel cast di Barbara”.

La prima serata è stata dedicata al mondo femminile. Alle ‘’ nel dettaglio e gli ospiti, come sempre, sono stati numerosi. C’erano Iva Zanicchi, Lory Del Santo e Cristiano Malgioglio. E pure la comicache, entrata a sorpresa, ha portato nello studio di ‘’ tutta la sua ironia e simpatia. Come prima cosa ha lanciato una vera e propria frecciatina aKatia Follesa ha chiesto alla regia di mostrare sullo schermo una. Foto mozzafiato in cui l’argentina ha le gambe in bella vista. “A proposito di ‘donne in gamba’ (il tema della puntata, ndr) – ha detto la comica – Ecco Belen, bellissima come il silicone l’ha fatta”. Una battuta, chiaro. E infatti poco dopo: “Anche io mi sono rifatta…la patente, perché era scaduta!”.

Ma il culmine dell’intervento di Katia Follesa è arrivato quando, al centro del palco, accanto al padrone di casa, si è tolta la giacca: “Vorrei lanciare un messaggio, donne, siate voi stesse”. E, rimasta solo con un top nero, ha alzato le braccia mostrando con orgoglio i folti peli sotto le ascelle davanti a un imbarazzatissimo Chiambretti. Tutto lo studio scioccato. Veri, finti? Che importa? Lo scopo era “liberare” le donne da tabù e schemi estetici. “Amatevi per come siete”, ha poi esclamato.