Ogni mattina! Mattino 5, il dolore e la speranza della mamma di Nadia Toffa

Sono passati pochi mesi dalla scomparsa di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene colpita da un brutto male che aveva combattuto fino all’ultimo giorno. La memoria non si assottiglia, così come il dolore. Oggi, a Mattino 5, la, la signora Margherita, è tornata a parlare delle figlia. Momenti toccanti con la conduttriceche a stento ha trattenuto le lacrime.Una donna coraggiosa, che ha scelto di andare avanti con la sua vita ricordando la figlia con il sorriso. Ed è proprio questo ciò che intende continuare a fare, la quale vuole pensare solo alle cose belle che ha vissuto con Nadia, pronta a lanciare il messaggio che ha sempre voluto portare avanti Nadia Toffa: non buttare via neanche un minuto della nostra vita. Una toccante intervista che vede entrambe non riuscire a trattenere le lacrime.

“Non so se riesco a dirlo, le ho detto ‘vai tesoro, la mamma è serena’. Non riuscivo io, non riusciva lei. E adesso mi manca tanta di quella energia che non lo puoi immaginare. Mi manca l’energia per continuare a vivere e lei mi aiuta tutte le mattine. Mi alzo e ogni mattino ho le energie, anche vederla mi dà gioia”, dichiara la madre di Nadia a Mattino 5.



Lei stessa non riesce a trattenere le lacrime nel pronunciare queste parole e la Panicucci appare davvero emozionata. La conduttrice ammette di essere commossa e di non riuscire a trattenersi. Federica ricorda a Margherita che in camerino si erano dette entrambe che non avrebbero pianto e che avrebbero ricordato Nadia Toffa con il sorriso.

“Lei ha voluto solo te, questa è stata una dimostrazione di amore enorme”, sottolinea Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, a Mattino 5. Forti emozioni durante questa intervista. “La sento accanto”, afferma intanto Margherita alla Panicucci. “Andrò avanti per amore della vita, per amor suo”, continua poi la mamma di Nadia, con gli occhi visibilmente commossi.