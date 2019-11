Shopping mano nella mano! Guendalina Tavassi e la figlia Gaia Nicolini, arriva la soffiata sul loro vero rapporto

La lite trae la figlia Gaia, 15 anni, che la Tavassi ha avuto dall’ex compagno Remo è sulla bocca di tutti. La ex concorrente del GF e suahanno discusso pesantemente. Tutto è iniziato quando Gaia ha iniziato a fare una serie di Instagram Story mentre la madre era a Tenerife. Nelle Stories Gaia non è andata per il sottile, anzi ne ha dette alla madre di tutti i colori. Sulla falsariga di Jacqueline, la figlia di Heather Parisi che aveva attaccato la madre di recente, anche Gaia Nicolini ha taggato Barbara D’Urso e le ha scritto: “Perché non chiedi alla Tavassi dov’è sua figlia mentre lei è a Tenerife?”. Pare che la figlia si sia offesa perché la madre non la ha invitata ad andare alle Canarie. Ma questa, in tutta probabilità, è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci saranno sicuramente altre vicende che non sappiamo. Come la stessa Gaia ha rivelato lei e la madre non hanno rapporti e non si vedono da tempo.Dopo che Gaia Nicolini ha “vuotato il sacco; su Instagram si è scatenato il putiferio. Il punto è che secondo qualcuno questa sarebbe solamente una messinscena. Stando a quanto si legge sul portale Very Inutil People, la faida tra Guendalina e Gaia sarebbe stata creata solo per avere maggiore visibilità. Secondo quanto riporta lo stesso portale, madre e figlia sarebbero state avvistate insieme più volte. Non solo: sarebbero state avvistate anche complici e felici.“Credo che questa faida potrebbe essere una messinscena perché mi sono arrivate diverse segnalazioni secondo le quali madre e figlia farebbero spesso shopping insieme mano nella mano, tipo sorelle. Dico segnalazioni di questi giorni”, si legge su Very Inutil People. Poco prima della dichiarazione del portale, Gaia aveva dichiarato che era tutto vero. Ha detto anche che mai si sognerebbe di inventarsi una cosa di questo tipo solo per visibilità.“Purtroppo niente è finto; c’è gente che dice sia fatto per popolarità ma non è vero niente, non si scherza con questi argomenti“, ha detto la figlia di Guendalina Tavassi. Ma come staranno davvero le cose? Chi dice la verità? A chi dobbiamo credere? Non ci resta che aspettare per avere ulteriori sviluppi.