Guendalina Tavassi sui social viene attaccata dalla figlia Gaia

è stata duramente attaccata dalla, in questo periodo l’ex gieffina si sta godendo una vacanza alle Canarie con il marito e i suoi bambini più piccoli, ma proprio in quelli che dovevano essere giorni di relax è scoppiata una vera bomba sui social innescata dalla prima, Gaia. Guendalina è stata attaccata dall’adolescente che sul suo profilo ha dato della persona falsa alla madre.

Molte persone si sono chieste dove fosse Gaia durante la vacanza e l’adolescente è esplosa: «Perché non chiedi a Guendalina dove è sua figlia mentre lei è a Tenerife?», ha scritto la giovane taggando Barbara d’Urso. Poi ha continuato: «Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sappiate nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna», poi l’attacco finale sempre sulle Instagram stories: «Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla». La ragazza lascia intendere di essere stata trascurata dalla mamma e di essersi sempre sentita trattata come figlia di “serie b”.