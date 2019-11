Svolta delitto Lucca Sacchi : 5 misure per concorso in omicidio

Cinque misure cautelari, tra cui un obbligo di firma per la fidanzatae una persona arrestata. Svolta nelle indagini sull'omicidio di, ucciso nella Capitale la sera dello scorso 23 ottobre. 5 le misure da parte dei carabinieri del comando provinciale di Romapluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. In carcere, oltre ai 2 già reclusi, un 22enne considerato colui che li ha armati e un 24enne accusato di aver voluto comprare droga insieme alladi Sacchi, colpita dalla misura dell'obbligo di presentazione in caserma.

Anastasia Kylemnyk è indagata per detenzione ai fini di spaccio. La 25enne ucraina fidanzata di Luca Sacchi, che la notte del 23 ottobre scorso era con lui in via Latina quando il ragazzo venne ucciso con un colpo di pistola alla testa, è stata iscritta nel registro degli indagati. Per gli investigatori, la ragazza avrebbe tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. La sera dell’aggressione – compiuta da Valerio Del Grosso e dal complice Paolo Pirino, ora in carcere con l’accusa di omicidio – la Kylemnyk venne condotta negli uffici del Nucleo investigativo dei carabinieri di via In Selci dove raccontò di esser rimasta vittima, insieme al compagno, di una rapina. Precisò, inoltre, che nello zainetto aveva pochi soldi e che la droga non c’entrava nulla.