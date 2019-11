Europa League, bene Roma e Lazio

Passo avanti verso i 16.mi per la3-0 a Istanbul. Buona partenza dei padroni di casa con occasioni per Visca e Crivelli, poi è Zaniolo ad essere pericoloso. Al 28'mani in area di Topal e rigore realizzato da Veretout. Al 40' raddoppia Kluivert servito da Pellegrini.Al 45' tris di Dzeko. Al 54'oggetto lanciato dalle tribune su Pellegrini (5' di stop). La ripresa non ha molto da dire. I turchi reagiscono in maniera blanda, la Roma non ha interesse ad alzare i ritmi e si limita a controllare il gioco.

La Lazio mantiene vivo un lumicino di speranza per i sedicesimi superando 1-0 il Cluj all'Olimpico. Biancocelesti bene nel primo tempo, al 24' Correa firma il match finalizzando il dialogo Cataldi-Adekanye (all'esordio fra i pro). I romeni si vedono quando Djokovic va via centralmente e calcia da oltre 25 metri, il palo salva Proto.Molto meno convincente la ripresa della Lazio. Omrani procura due gravi pericoli (sul primo decisivo Bastos a murare il tiro), Proto respinge il diagonale di Camora.