Affetto da paralisi totale, il bimbo di 4 anni cammina per la prima volta

La vita che non si arrende e che continua a lottare. È una storia che tocca il cuore quella di, un bambino di Leicester nato con una grave paralisi cerebrale. Non era mai riuscito a camminare Bleu Greenwood ma nei giorni scorsi è riuscito a provare quest’emozione unica. Soffriva di scatti incontrollabili e aveva difficoltà anche ad alzare la testa perché i suoi muscoli erano deboli. Si tratta di un vero e proprio, dal momento che i medici non gli avevano dato alcuna speranza.Avrebbe dovuto trascorrere tutta la sua vita su una sedia a rotelle, dal momento che il sistema sanitario nazionale non avrebbe mai coperto le spese per una operazione così complessa e costosa dato il basso tasso di successo. Ma i suoi genitori, Rielle Chapple, 27 anni, e ilGreenwood, 28, non si sono mai arresi e hanno trovato il modo di farlo camminare.

Hanno raccolto 11mila sterline per una operazione da uno specialista privato che potesse riparare i. Questa procedura si chiama tecnicamentee Bleu l’ha fatta all’ospedale di Nottingham nel giugno di quest’anno. Dopo la riabilitazione, il piccolo è riuscito a muovere i primi passi il 13 novembre scorso, aiutato da un deambulatore, e a stare alzato nella scuola materna Wigston Menphys della sua città natale.“È stato il momento più emozionante della mia vita – ha detto alla stampa britannica-. È stato così bello e travolgente da vedere perché non abbiamo mai pensato che potesse succedere. È la conferma di quanto il nostro bambino sia determinato e noi siamo così orgogliosi di lui. Abbiamo pianto tutti”. Bleu Greenwood Bleu è nato nell’agosto del 2015 e sua madre si è accorta quasi subito che c’era qualcosa che non andava in lui.

Ma insieme al marito, Rielle non si è mai arresa e, dopo aver messo insieme 11mila sterline per l’operazione presso uno specialista privato, è arrivata finalmente una bella notizia: “Non potevamo credere ai nostri occhi quando lo abbiamo visto in piedi. Continuerà a migliorare e noi faremo di tutto per fargli avere una vita il più normale possibile”.