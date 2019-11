Emily Ratajkowski senza veli alle Maldive! Basta uno scatto e la rete va in tilt

Emily Ratajkowski continua a fa impazzire i. L’ultima foto postata dalla modella ha lasciato tutti senza fiato. Diciamocelo, non è certo l’unica foto ad aver creato scompensi ai fan di tutto il mondo:ama provocare, essere al centro dell’attenzione, stupire. E lene sono la prova. Seno in vista, sedere in mostra,, sguardi sexy: da lei ormai ci aspettiamo di tutto. Emily Ratajkowski è una delle donne più sexy del pianeta, basta scorrere il suo profilo di Instagram per rendersene conto.I suoi follower – che sono più di 24 milioni – lo sanno bene. E la seguono con passione. L’ultimo scatto postato dalla modella è da panico: Emily è in spiaggia,, nell’ombra. E la sua silhouette perfetta manda in estasi tutti. Attualmente Emily Ratajkowski è in vacanza alleinsieme al marito, poteva forse non tenere aggiornati i suoi fan? Bella e mai volgare Emily non perde occasione per mostrare tutta la sua bellezza e anche la sua sfrontatezza.