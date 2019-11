Non è gradita! Selvaggia Lucarelli da Adriano Celentano, Mediaset blocca l'ospitata

Questa sera andrà in onda una nuova puntata dello show di Adriano Celentano e tra gli ospiti ci sarebbe dovuta essere anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista de Il Fatto Quotidiano avrebbe dovuto avere un confronto con il cantante dando luogo ad una scenetta sicuramente degna di essere vista. Ad ogni modo, nonostante il molleggiato fosse assolutamente deciso ad averla nel suo show, Mediaset avrebbe posto un veto all’ospitata. L’azienda diretta da Pier Silvio Berlusconi, infatti, pare non abbia consentito alla donna di mettere piede tra gli studi per motivi alquanto seri.

Dopo il clamoroso flop dei mesi passati, Celentano è tornato con il suo show ma, questa volta, ha adoperato un approccio completamente diverso. Se la prima volta la sua presenza era solo una cometa, questa volta il cantante e la star di punta. Il molleggiato si sta facendo intervistare, sta cantando e recitando proprio come tutti i suoi fan si aspettavano di vedere.

Numerosi sono stati gli ospiti che hanno varcato la soglia del suo spettacolo. Tra le ospitate più apprezzate c’è stata, sicuramente, quella di Maria De Filippi. La Queen di Canale 5, come sempre, non ha deluso le aspettative. Ad ogni modo, molto fermento c’era anche per un’altra tra le potenziali ospiti di Adriano Celentano, ovvero, Selvaggia Lucarelli. L’influencer e giornalista, infatti, si sarebbe dovuta confrontare con il cantante.

Voci di corridoio, provenienti dal sito di Alberto Dandolo, rivelano che sia stato proprio l’artista a richiedere la presenza della giurata di Ballando con le stelle. Il volere del protagonista dello show, però, è stato messo in secondo piano. L’azienda Mediaset, infatti, pare abbia censurato l’ospitata di Selvaggia Lucarelli da Adriano Celentano per motivi molto importanti.

A quanto pare, infatti, sembra che la donna non sia un personaggio gradito, questo probabilmente a causa di alcune sue dichiarazioni passate su Canale 5 e alcuni suoi dipendenti. Inoltre, pare non siano piaciute nemmeno le ultime posizioni assunte a Non è l’Arena. Per il momento la giornalista ha preferito non proferire parola in merito ma, conoscendo il suo caratterino, è molto probabile che lo farà.