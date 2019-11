Giorgia Venturini: Ho rifatto il seno due volte, un regalo degli amici chirurghi

Si fanno i collaudi alle macchine? Eh, ogni tanto anche quello bisogna collaudare, il corpo…

Se molte colleghe hanno delle remore nel confessare gli interventi chirurgici cui si sono sottoposte,non ha problemi nel dichiarare di essersi rifatta ilper ben due volte. “”, ha detto l’opinionista di Tiki Taka durante una intervista a La Zanzara, mostrando orgogliosa il suoben rifatto edagli amici chirurghi.

Già, perché se molte donne dello spettacolo hanno speso fior di quattrini per migliorare il proprio aspetto estetico, la Venturini ha avuto la fortuna di potersi rifare il seno senza spendere un euro. “ Ma quanto hai speso per la chirurgia estetica? ”, le ha chiesto Cruciani e lei non ha avuto problemi nell’ammettere che entrambe le operazioni sono state un regalo. “ Non so, onestamente me l’hanno sempre regalata i miei amici chirurghi… - ha confidato Giorgia, orgogliosa del suo seno - . Le mie sono morbide. Toccale pure. Ti ho detto che le ho rifatte due volte, non sono come le altre che si nascondono. No, guarda, sono tutta naturale, poi c’è il labbro che le parte da una parte, il naso che è tutto all’insù… ”.



Hai un piede egizio, in cui l’alluce è più lungo delle altre dita, che vanno perfettamente in decrescendo. Hai qualche callo però…

Colpa delle scarpe alte, o del fatto che in estate cammino scalza

Forza Italia. Io sono aziendalista. Tra Salvini e il presidente, sono per Silvio, assolutamente

Sono per la flat tax, è una cosa che voleva fare Berlusconi

Dovrebbero andare tutti a casa e dovremmo andare a votare

Contraria a chi non confessa i, la Venturini potrebbe essere anche considerata una icona per i. “”, ha notato il conduttore. “”, ha motivato la showgirl, promossa a pieni voti per i piedi smaltati. Senza tabù, inoltre, Giorgia Venturini ha confessato di aver usato sexy toys “sia da sola che con un uomo”, e ha ammesso di non essere mai stata con una donna, “ma mai dire mai”.Infine, qualche battuta sulle preferenzedella showgirl e opinionista di Tika Taka, ormai grande amica anche della collega Wanda Nara. Da sempre sostenitrice delle idee aziendaliste, la Venturini ha votato per Berlusiconi. “– ha fatto sapere lei - .”. Ad oggi, riguardo la situazione politica italiana, quindi, Giorgia Venturini non ha alcun dubbio su ciò che dovrebbe accadere: “”.