Sei uno stro***! Marco Predolin, offese pesantissime contro Ricky Tognazzi

Marco Predolin torna all’attacco, la sua ultima apparizione in tv è avvenuta lo scorso anno al Grande Fratello. Durante quell’avventura ne abbiamo viste delle belle. Sono volate parole grosse tra lui e molti altri concorrenti del reality ma soprattutto con Simona Izzo. Tra alti e bassi ai tempi è davvero successo di tutto. Ieri sera lui, la Izzo ed il marito Ricky Tognazzi si sono incontrati nello studio di Barbara D’Urso, a Live Non è la D’Urso. Nonostante l’uscita dal Gf, Marco e Simona si sono sempre attaccati anche attraverso frecciatine, durante varie interviste.

Marco Predolin era agguerrito e non appena si è girata la sfera da lui occupata in studio, è accaduto davvero di tutto. Prima o poi questo momento sarebbe arrivato si sapeva. Non se le sono mandate a dire, sono volate parole grosse, Predolin ha dato dello Stro... a Ricky, lo ha accusato di pubblicizzare la vita di coppia in modo eccessivo. Ha parlato di Simona come una donna malata di sesso non in grado di parlare d’altro. Per poi informarli che no, non interessa a nessuno della loro vita sessuale, di come va e non va.

Lui invece è stato accusato di essere un fallito, di non riuscire a fare altro che parlare degli altri, accusarli e giudicare anche quando non sarebbe il caso di farlo. Secondo la coppia Marco Predolin è frustrato non è felice della sua vita perchè sa di non essere riuscito a raggiungere determinati obiettivi. In tutto questo, Barbara D’Urso ha cercato di mantenere l’atmosfera serena e tranquilla, reduce dagli ultimi episodi che hanno avuto a che fare con Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi. Ma non c’è riuscita perchè i tre erano senza freni e non aspettavano altro. Sono addirittura arrivati alle minacce ad esempio, “stai attento quando esci di qui o di li”. Il trash viaggia alla velocità della luce. Ma forse ieri si è nuovamente sforato il limite.

Al termine dell’incontro però sotto richiesta della conduttrice, Tognazzi e Predolin prima di lasciare lo studio sono stati costretti a darsi la mano in segno di pace. Il pubblico non ha apprezzato perchè è palesemente passato tutto come una vera e propria farsa.