Rubano elemosine in chiesa mentre fedeli pregano

Approfittare deiassorti in preghiera, durante la messa, per, è un gesto davvero riprovevole, che è costato la denuncia con l'accusa di furto aggravato a un imperiese e un genovese, di 41 e 45 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. I fatti sono avvenuti, il 18 novembre scorso, all’interno del santuario della Madonna della Costa, il luogo simbolo di, che si erge come una vedetta sulla cima della città, da sempre punto di riferimento per turisti e naviganti.

I due ladri, tuttavia, hanno dovuto fare i conti con il circuito di videosorveglianza della chiesa che li ha ripresi, mentre trafugavano la cassetta delle elemosine, quest’ultima del valore di cinquecento euro e con all'interno offerte per centocinquanta euro. A dare l'allarme è stato il parroco, quando si è accorto dell'effrazione non appena terminata la messa.