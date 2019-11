Bella Thorne nuda mentre fa la doccia! Il Video sul web fa 3 mln di visualizzazioni

Non perde occasione di animare il web la fidanzata di Benjamin Mascolo. Bella Thorne rapisce i suoi follower su Instagram con un video che la ritrae mentre si sta facendo la doccia nuda. Subito conquista i fan e raggiunge nientemeno che tre milioni di visualizzazioni. La bella e affascinante attrice americana, che è impegnata con Benjamin Mascolo di Benji e Fede, ha postato il video che in poco tempo è stato visto da milioni di fan.

La durata del video è inferiore ad un minuto, ma è stato sufficiente per diventare virale ed essere visto da tantissime persone. Il numero di visualizzazioni raggiunto è pari praticamente agli ascoltatori di un programma in televisione italiano di successo. Oltre al video Bella Thorne ha anche aggiunto una didascalia abbastanza lunga in cui parla dei capelli. Nella scritta ha detto di averli tagliati l’anno scorso ad agosto e di averli portati all’altezza del collo e delle spalle. Quella era stata la lunghezza ideale per interpretare una parte in un film. Lei era convinta che non le crescessero più e invece adesso li ha di nuovo lunghi. L’attrice ha anche aggiunto di aver mantenuto i capelli per come erano e non ha fatto né colore né extension. Nei mesi scorsi non è stata proprio bene, e lo ha ammesso anche nella didascalia che ha scritto sotto il video. La Thorne ha anche aggiunto di essere stata a disagio per i capelli, e che le avevano messo le extension per riavere di nuovo la sua lunghezza originale. Era molto insicura ma ora non ha paura ed è tornata ad avere fiducia in se stessa.

L’attrice ha fatto parlare molto di se perché pare abbia anche una relazione con un’altra donna. Sull’argomento il fidanzato non ha voluto rispondere e ha semplicemente detto che entrambi sono liberi di vivere come desiderano. Thorne si è comunque dichiarata bisex e a quanto pare a Benji questo non comporta alcun problema, il cantante la ama e desidera stare con lei. I pettegolezzi li lasciano entrambi da parte.