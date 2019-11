Lecce, Operai travolti da camion : 4 morti

Un gruppo di operai impegnati in lavori di potatura degli alberi che si trovavano su un camion preposto a questo lungo la, in provincia di Lecce, è stato investito da una vettura. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno quattro vittime, tre operai e il conducente della vettura. Un quinto operaio sarebbe stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Si sarebbe salvato perchè al momento dell' impatto dovuto a un sorpasso dell'auto, era sul cestello.