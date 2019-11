Dazi, Cina: molto vicini accordo con Usa

Pechino impegnata a continuare i colloqui per ''. Contrariamente a quanto riportato dagli articoli negativi dei media,"sono molto vicini alla 'fase 1' dell' accordo sul commercio". così su Twitter il, tabloid del Quotidiano del Popolo. In base a quanto riferito da "esperti vicini al governo" -riferisce il periodico del Partito comunista cinese-"resta impegnata a continuare i colloqui per la 'fase 2' e perfino per la 'fase 3' dell'accordo con gli Usa, su basi di parità", si legge ancora.