Videocittà collabora con YouTube

Il Festival della Visione, Videocittà, in collaborazione con YouTube e con il supporto organizzativo di Digital Yuppies, annuncia uno speciale appuntamento con la partecipazione di 5 importanti YouTube Creator italiani che, intervistati da Digital Yuppies, alimenteranno un dibattito per comprendere insieme al pubblico come i contenuti video stiano rivoluzionando il web, il marketing e la comunicazione. Un appuntamento dedicato alla figura del content creator, realtà professionale in esplosione e protagonista del futuro narrativo.

“Creatori di Talento – Video Stars” si svolgerà a Roma il 26 Novembre alle ore 19:00 all’interno del Festival di Videocittà presso la Ex Caserma Guido Reni, all’interno della Sala Intesa Sanpaolo.

Sarà una dinamica conferenza in prima serata con i protagonisti, divisi in 5 interventi, che racconteranno le loro storie di successo e a seguire un momento di networking informale tra gli speaker e gli ospiti. Gli speaker verranno intervistati sul palco con talk da 15 minuti ciascuno. Si parlerà di #Creatività, #Video, #Imprenditoria, #MarketingDigitale, #Design, #Socialmedia con gli ospiti d’eccezione provenienti dal mondo YouTube.