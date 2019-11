Incidente a Berlusconi, solo ematoma

Rientrato in Italia con un aereo, ha riportato una contusione. Il presidente di Forza Italia Berlusconi, terminato il congresso del Ppe, a, ha avuto un piccolo incidente. Rientrato in Italia, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, all'ospedale San Raffaele di Milano, dai quali è emerso un ematoma intramuscolare. "Una banalissima contusione. Nessuna rottura di femore, clavicole, tibie o ossa varie", spiega lo staff di. Il leader di FI "è rientrato come da programma".

Lo staff di Berlusconi : "Nessuna rottura di femore, clavicole, tibie o ossa varie. Nessun rientro urgente. La verità è che si tratta di una banalissima contusione. Il battito d'ali di una farfalla in Cina provoca un uragano in Texas", è la massima con cui i più stretti collaboratori dell'ex presidente del Consiglio chiudono l'episodio