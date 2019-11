Violenza sulle donne, 88 colpite al giorno

L'82% delle volte chi fanon deve introdursi con violenza nell'abitazione, ha le chiavi di casa o gli si apre la porta. In media, ogni 15 minuti si registra un reato contro il genere femminile. Ottantotto al giorno, una ogni quarto d'ora: sono le donne vittima di violenza nel nostro Paese, come emerge dai dati che ladiffonde in concomitanza della, che si celebrerà il 25 novembre. L'80,2% delle vittime è italiano, come il 74% dei carnefici. Nell'82% dei casi la violenza è familiare, anche se in calo.

Stabile negli ultimi 10 anni il numero dei femminicidi, che rappresentano il 34% di tutti gli omicidi. In 6 casi su 10 l'assassino è partner o ex. Unico dato consolante del report la maggiore coscienza dei delitti subiti, una rinnovata propensione e fiducia nel denunciare: è aumentato, insomma, il numero di vittime che considerano gli atti violenti subiti un reato. Sul fronte della prevenzione, efficace appare il provvedimento di ammonimento del questore: nel 2018 le recidive per i soggetti ammoniti per atti persecutori si attestano sul 20% mentre salgono al 30% per gli ammoniti per violenza domestica. Particolare rilievo in questo ambito hanno i programmi per i soggetti ammoniti finalizzati al trattamento dell'uomo violento. Effetto, si spera, del codice rosso entrato in vigore ad agosto, che ha innovato e modificato la disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione.